1 ZDJĘCIE Jeśli spadek zawiera długi i żadnych aktywów, najlepiej go odrzucić. (123RF)

Czy dziedziczymy ustawowo, czy na podstawie testamentu, musimy zdobyć dokument potwierdzający prawo do spadku. Do niedawna sąd był jedynym miejscem, w którym mogliśmy otrzymać potwierdzenie prawa do spadku. Teraz możemy załatwić tę sprawę także u notariusza.