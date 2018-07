Miliony Polaków oprócz tego, że są ubezpieczone w ZUS, są też zarejestrowane w OFE i łącznie odłożyły tam miliardy złotych na przyszłe emerytury. Część osób oszczędzających w funduszach umiera przed wypłatą. Co się dzieje z ich pieniędzmi? Czy one też przepadają? Na szczęście nie, ale trzeba o tym pamiętać. OFE nie zgłosi się do spadkobiercy z informacją, że posiada pieniądze po zmarłym bliskim, bo nie wie, że ktoś umarł.

To, że na konto ubezpieczonego w OFE nie wpływają nowe składki, wcale nie musi oznaczać, że członek OFE nie żyje. Fundusze równie dobrze mogą uznać, że dana osoba przestała pracować i nie płaci składek. Dlatego o śmierci bliskiego należy zawiadomić OFE, przedstawiając akt zgonu.

Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. Można to zrobić też później, podobnie jak zmienić wskazaną osobę. Każdy członek może wskazać, kogo chce – nie muszą to być członkowie rodziny.