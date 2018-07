1. Zrób porządek w papierach

Jeśli dorobiłeś się nieruchomości, masz polisy ubezpieczeniowe, rachunki bankowe lub maklerskie, odszukaj wszystkie akty własności oraz umowy i złóż je w jednym miejscu. Może to być szuflada w biurku, a może też skrytka w banku, do której kluczyk i szyfr przekażesz zaufanej osobie.

A co, gdy umrzesz, nie mówiąc nikomu o istnieniu skrytki? Spadkobiercy dowiedzą się o niej, gdy bank zacznie słać monity wzywające do zapłaty za jej udostępnienie. Bank pozwoli otworzyć skrytkę rodzinie, gdy zakończy się postępowanie spadkowe. Trzeba wiedzieć, że wynajęcie skrytki w banku to wydatek od 250 zł do nawet 900 zł rocznie (w zależności od wielkości). Za wynajem trzeba zapłacić z góry. W skrytce w polskim banku raczej nie ukryjesz cennego obrazu, bo się w niej zwyczajnie nie zmieści. Niewiele banków w Europie oferuje taką usługę, a jeśli już, jest ona droga.