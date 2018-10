Od 1 września wzrosła wysokość renty socjalnej. Pierwsza wypłata objęła wyrównanie za trzy miesiące, czyli za czerwiec, lipiec i sierpień.

Podwyżka to 165 zł brutto. Dotychczas świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Teraz osoby z niepełnosprawnościami otrzymają miesięcznie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę.

Renta socjalna, tak jak inne świadczenia, będzie waloryzowana w kolejnych latach w marcu o taki sam wskaźnik jak w przypadku emerytur i pozostałych rent.

Renta socjalna w górę



ZUS wypłaca 280 tys. rent socjalnych (dane z lipca 2018 r.). Wydaje na to 242 mln zł miesięcznie.

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała:

* przed ukończeniem 18. roku życia,

* w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami),

* w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Aby dostać rentę, trzeba mieć 18 lat. W przypadku kobiet, które wyszły za mąż między 16. a 18. rokiem życia, wystarczy 16 lat.

Całkowitą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas ustala lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna może być przyznana na stałe lub na określony czas. ZUS precyzuje, że „za całkowicie niezdolną do pracy uważa osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy”.