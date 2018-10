Rząd zapowiada, że osobom, które wpadły w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi ułatwi oddłużenie i powrót do normalnego życia. Największe kontrowersje w projekcie przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej budzą zapisy, że nawet umyślność i rażące niedbalstwo przy zaciąganiu kolejnych pożyczek nie będą przeszkodą, by sąd ogłosił upadłość dłużnika. Autorzy ustawy zapewniają jednak, że sytuacja takich upadłych będzie gorsza niż pozostałych dłużników. Według nowego prawa sankcją za umyślność lub rażące niedbalstwo będzie wydłużony okres spłaty długów – z obecnych trzech do nawet siedmiu lat.

Nowelizacja ustawy przewiduje też zmiany dla upadłych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Osoby takie będą traktowane podobnie jak konsumenci. Kluczowa zmiana ma polegać na tym, że sąd przyzna im pieniądze na wynajmowanie innego lokum na okres od roku do dwóch lat.

Upadłość nie dla każdego

Teraz jest tak, że o upadłość konsumencką może wystąpić dłużnik, który jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i stał się niewypłacalny. Niewypłacalność to sytuacja, gdy ktoś nie jest w stanie płacić wymagalnych zobowiązań. Nie ma przy tym znaczenia, jak duże są to zobowiązania i jak długo dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem.