Nie musi to być osoba z rodziny zmarłego. Różnica jest taka, że członek rodziny dostanie świadczenie w pełnej wysokości, a obca osoba – do wysokości poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami i rachunkami. Wysokość zasiłku pogrzebowego to obecnie 4 tys. zł na rękę. Nie dolicza się go do dochodu i nie trzeba od niego płacić podatku.

Zasiłek pogrzebowy

Wiele rodzin w ogóle nie stara się o świadczenie. Zleca organizację pochówku zakładowi pogrzebowemu, a ten tak kalkuluje koszty, by zmieścić się w kwocie zasiłku. Po wszystkim zakłady – pogrzebowy i Ubezpieczeń Społecznych – rozliczają się między sobą. Członkowie rodziny nie będą musieli niczego dopłacać (albo bardzo niewiele). Nie będą też musieli składać żadnych dokumentów i czekać na wypłatę pieniędzy.

Gdy organizacją pochówku zajmie się ktoś z rodziny, płaci za wszystko z własnej kieszeni, a po pogrzebie składa wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku.

Przykład 1. Zmarła miała trzy córki, ale tylko jedna z nich zajęła się organizacją pogrzebu. Pozostałe dwie przyjechały jedynie na uroczystość. Pieniądze z zasiłku dostanie jedynie ta, która sprawiła pochówek.

Przykład 2. Państwo Nowakowie byli w separacji. Gdy pan Nowak zmarł, żona musiała go pochować na swój koszt, bo mąż pracował na czarno i nie był ubezpieczony. Nie mieli dzieci. Wdowa zorganizowała pochówek, a potem wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku. Dostała świadczenie, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ogłoszenie przez sąd separacji nie oznacza ustania małżeństwa.