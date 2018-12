1 ZDJĘCIE Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Prawie 20 proc. z naszej pensji co miesiąc przekazujemy do ZUS i OFE na przyszłą emeryturę. Od nowego roku będziemy płacić dodatkowo na tzw. pracownicze plany kapitałowe. Co się stanie ze składkami, gdy umrzemy?