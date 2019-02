1 ZDJĘCIE Przy podpisywaniu umowy z OFE na prowadzenie rachunku emerytalnego każdy może wskazać osobę (lub kilka osób), która po jego śmierci ma otrzymać składki. (FRANCISZEK MAZUR)

Miliony Polaków oprócz tego, że są ubezpieczone w ZUS-ie, to są też zarejestrowane w OFE i łącznie odłożyły tam miliardy złotych na przyszłe emerytury. Część osób oszczędzających w funduszach umiera przed wypłatą. Co się dzieje z ich pieniędzmi? Czy one także przepadają?