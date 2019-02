Zwykła ulga za darowiznę

Podstawowa ulga za darowizny daje podatnikom prawo do odpisania od dochodu w zeznaniu rocznym darowizn na szlachetne cele w łącznej wysokości do 6 proc. ich rocznego dochodu. Jeśli ktoś ma więc - powiedzmy - 30 tys. zł rocznego dochodu, ma do odpisania do 1,8 tys. zł. Oczywiście o ile przekaże w ciągu roku darowizny w co najmniej takiej wysokości.

Odliczaniu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Trzeba jednak pamiętać o warunkach ulgi.

Darowiznę pieniężną na szlachetny cel podatnik może odliczyć, jeśli ma dowód wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego. W zeznaniu podatkowym trzeba przy tym podać nie tylko kwotę przekazanej darowizny, ale także informacje o obdarowanej instytucji (m.in. jej nazwę i adres).