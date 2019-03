Straszenie młodych ludzi niskimi przyszłymi emeryturami na niewiele się zdaje. Mimo że wiadomo, że stopa zastąpienia - czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniej pensji - w przypadku obecnych 30-latków wyniesie około 30 proc., to większość osób wypiera to ze świadomości.

Aż 54 proc. Polaków chciałoby na emeryturze podróżować po świecie, niewiele mniej spędzać czas na przyjemnościach oraz wspierać dzieci i wnuki. Dla 64 proc. Polaków w wieku 25-45 lat wysokość comiesięcznej kwoty pozwalającej na prowadzenie godziwego życia na emeryturze mieści się w przedziale 2000-4000 zł (netto), wynika z badania Prudential Family Index przeprowadzonego przez IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Prudential. Kwota godziwej emerytury zatem zbliżona jest do wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia.