Przedstawiamy wybrane oferty oraz terminy składania wniosków i warunki, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do programów z naborem wiosennym. Więcej ogłoszeń można znaleźć w serwisie Mojestypendium.pl – największej w Polsce bazie stypendiów dla uczniów i studentów. Dotyczy to także programów, które ogłaszają nabory od czerwca do września – jak np. Program Stypendiów Pomostowych (nabór rozpocznie się na początku lipca i potrwa do połowy sierpnia), oferujący studentom pochodzącym z małych miejscowości i niezamożnych rodzin wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów.

Programy dla uczniów

* Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) Fundacji EFC umożliwia naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Stypendium pokrywa koszty związane m.in. z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Mogą się o nie ubiegać uczniowie, którzy mieszkają w miejscowości do 30 tys. mieszkańców, mają dobre lub rokujące wyniki w nauce, a średni dochód na osobę w ich domu nie przekracza 954 zł. Wniosek należy złożyć do 31 marca na stronie efc.edu.pl.