Istnieje wiele zniżek, które pomogą zaoszczędzić na wydatkach. Część ulg ma charakter ogólnopolski, inne zostały wprowadzone przez samorządy. Są też zniżki oferowane przez prywatnych przedsiębiorców, coraz lepiej rozumiejących ideę tzw. srebrnej gospodarki i doceniających potencjał nabywczy starszych klientów.

Lekarstwa za darmo albo z ulgą

Rachunki za leki można obniżyć na kilka sposobów. Pierwszy to skorzystanie z programu „Leki 75+”, w ramach którego osoby po 75. roku życia mogą otrzymać lekarstwa za darmo. Dotyczy to tych środków, które zostały umieszczone w aktualizowanym co dwa miesiące przez Ministerstwo Zdrowia wykazie, dostępnym na stronie 75plus.mz.gov.pl. Pacjent musi przypomnieć lekarzowi lub pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej o wpisaniu na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” litery S.

Na podstawie innych przepisów na leki za darmo lub po obniżonej cenie mają szanse inwalidzi wojenni, osoby represjonowane oraz pozostający na ich utrzymaniu małżonkowie, a także wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych. Do kręgu osób uprzywilejowanych przy zakupie leków zaliczają się również cywilne niewidome ofiary działań wojennych, inwalidzi wojskowi i osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z m.in. działaniami na froncie wojennym bądź podczas walki z wrogiem. Aby uzyskać ulgę na leki, trzeba przedstawić wypisującemu receptę lekarzowi dokument potwierdzający przynależność do grupy uprawnionej do zniżek.