Do 26 lutego wszyscy przedsiębiorcy płatnicy VAT muszą wysłać do fiskusa JPK_VAT. To informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego.

Tymczasem przedsiębiorcy sygnalizują problemy z przygotowaniem plików. Jeden z nich dotyczy e-mikrofirmy, darmowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pozwalającej przygotować i wysłać JPK.

Problem z miejscami po przecinku

„Po zalogowaniu się do e-mikrofirma wchodzimy na zakładkę 'lista faktur zakupu'. Przy wpisywaniu wartości lub ilości trzy miejsca po przecinku, np. 0,123, system pada. Pozwala jedynie na wpisanie 0,12. Po przemnożeniu wynik jest inny niż na oryginale rachunku. System wykaże, że jesteśmy oszustami, bo wysyłamy inny fałszywy...