Przedsiębiorcy od lat zwracają uwagę na to, że jest czymś niepojętym, aby każdy, kto prowadzi firmę, płacił jednakową, stałą składkę na ZUS. Dziś jest to 1232,16 zł, w tym ok. 320 zł to składka zdrowotna. I niezależnie od tego, czy zarabiamy 100 tys. zł, czy 1 tys. zł. Ba! ZUS płacić trzeba nawet wtedy, gdy mamy stratę!

Mateusz Morawiecki jeszcze jako wicepremier postanowił z tym skończyć. Zaplanował uzależnienie składki od przychodu. Im mniejszy przychód, tym mniejsza składka. Przedsiębiorca z 200 zł miesięcznego przychodu miał zapłacić zaledwie 32 zł na ZUS. Przy 1 tys. zł przychodu składka miała wynieść 160 zł.

Zaprotestowała jednak minister pracy Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem zmiana mogłaby radykalnie obniżyć wpływy do ZUS-u i budżet państwa musiałby zwiększyć dotacja na wypłaty emerytur i rent.

Ostatecznie więc pomysł upadł. Morawiecki nie pogodził się jednak z porażką. Gdy został premierem, nakazał zająć się zmianą przepisów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz.

Niedawno Emilewicz o składkach rozmawiała z minister Rafalską oraz ministrem finansów Teresą Czerwińską. I wypracowano kompromis.

Stopa bezrobocia, czyli co? Wyjaśniamy

Najmniej 520 zł

Jak więc będzie po zmianach? Mniejsze składki zapłacą firmy, których przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku ten próg wyniósłby 5,3 tys. zł. Powyżej tego progu przedsiębiorca będzie płacił składki według obecnych zasad.

Nie będzie jednak składek po 32 czy 64 zł. Najniższa danina do ZUS razem ze składką zdrowotną i dobrowolną chorobową ma wynieść 520 zł miesięcznie.

Każdy, kto będzie chciał skorzystać z ulgi, będzie musiał wykazać, że w roku przez co najmniej 60 dni prowadził własną działalność.

Ile budżet na tym rozwiązaniu straci? Rząd liczy, że niewiele albo nawet wcale. Dlaczego? Bo dzięki mniejszym składkom najmniejsze firmy wyjdą z szarej strefy i budżet będzie opływał w dodatkowe dochody.

Rząd chciałby, aby nowe prawo obowiązywało już od stycznia 2019 r. Jest też możliwy inny termin – styczeń 2020 r. – Za szybszym wprowadzeniem zmian przemawiają wybory samorządowe. Nowa ustawa mogłaby bowiem przyciągnąć do PiS-u wielu przedsiębiorców. Z kolei wprowadzając nowe prawo o rok później, czyli w 2020 r. dalibyśmy więcej czasu ZUS-owi na dostosowanie zmian do systemu informatycznego – mówi nam osoba związana z rządem.

Mniejsza emerytura

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP przyznaje, że zmniejszenie daniny dla przedsiębiorców jest konieczne. Uważa jednak, że wysokość składki nie powinna być, jak chce rząd, uzależniona od przychodu, ale od dochodu firmy.

– Jeśli rząd będzie się upierał przy przychodzie, to mniejsze składki będą płacili tylko głównie samozatrudnieni, twórcy czy ludzie, którzy zostali wypchnięci przez pracodawcę z etatu na własną działalność. Oni nie mają wysokich kosztów uzyskania przychodu, w rezultacie przychód jest taki sam jak dochód. Z nowego prawa nie skorzystają jednak już np. osoby zajmujące się handlem, które mają wysokie przychody związane z zakupem towaru, transportem, pośrednikami, ale bardzo niewielkie dochody, bo ich marża sięga zaledwie 3-5 proc. – zapewnia Kozłowski.

Mniejsze składki do ZUS-u mają też jeden minus. Na starość przedsiębiorca będzie dostawał niską emeryturę. A już dziś osoby prowadzące własną działalność mają najniższe świadczenia ze wszystkich grup społecznych. Ich średnia emerytura to ok. 1800 zł brutto emerytury (dla porównania nauczyciele mają 2,4 tys brutto, a górnicy 4,2 tys. brutto).

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan nie widzi jednak zagrożenia niskimi emeryturami. Bo po pierwsze przedsiębiorcy z czasem będą się rozwijać i przestaną spełniać warunki do ulgi. – A po drugie osoby, do których kierowane są niższe składki. czyli np. panie zajmujące się wychowaniem dzieci, fryzjerki strzygące po domach, hydraulicy, osoby przeprowadzające drobne remontu już dziś nie płacą żadnych legalnych składek, nie mają więc szans na żadną emeryturę. Gdy natomiast będą mogli płacić niższe składki, to przynajmniej wypracują sobie niską emeryturę – mówi Mordasewicz.

Ulga na start

To niejedyne zmiany, jakie proponuje rząd. Już od początku kwietnia weszły w życie przepisy z tzw. Konstytucji Biznesu, które pozwalają prowadzić tzw. „działalność nierejestrowaną”.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł), nie muszą rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS. Zwolnienie z rejestracji i płacenia składek dotyczy drobnej działalności, jak np. sprzedaż rękodzieła artystycznego, udzielanie korepetycji czy drobny handel w internecie.

Od 31 marca 2018 r. obowiązuje też tzw. „ulga na start” dla osób otwierających działalność.

Dzięki niej osoby rozpoczynające biznes (niezależnie od dochodów) przez pierwsze pół roku działalności nie muszą w ogóle płacić składek. A później tak, jak dziś mieliby zniżki przez dwa lata. Rząd zapowiada bowiem utrzymanie obecnej dwuletniej ulgi dla stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Ulga dotyczy osób, które otwierają firmę po raz pierwszy albo otwierają ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Ulga nie zwalnia jednak z płacenia składki zdrowotnej.

Ostatnią zmiana, jaką wprowadził rząd, dotyczy zmniejszenia od 1 kwietnia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Niestety obniżka nie jest wielka, bo tylko o 3,47 gr miesięcznie (ok. 41 zł rocznie). Zamiast dotychczasowej podstawy 1,8 proc. mamy 1,67 proc.

Jeszcze mniej zyskają osoby prowadzące firmę od dwóch lat (i korzystające z preferencyjnych składek). One zyskają ok. 82 gr miesięcznie.

Ile wynoszą pełne składki na ZUS w 2018 r.

Wysokość składek jest następująca:

- 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, - 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, - 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, - 65,31 zł – na Fundusz Pracy - 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe

Najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł.

Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16 zł.



Tyle muszą płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych: m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny.

Lżej mają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Przez dwa lata płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. W 2018 r. łącznie ich składka wyniesie 520,10 zł.