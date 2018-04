Zgodnie z ustawą obowiązującą od marca w 2018 r. sklepy mogą być czynne w dwie niedziele w miesiącu – pierwszą i ostatnią. Od 1 stycznia 2019 roku przepisy będą zaostrzone – handel będzie dozwolony tylko w jedną, ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 roku zakupy zrobimy już tylko w siedem niedzieli w roku.

Ustawa nie objęła jednak wszystkich sklepów. Wśród 32 wyjątków znalazły się m.in. apteki, punkty pocztowe, stacje paliw, dworce, kwiaciarnie i sklepy internetowe. Handel w niedziele może być także prowadzony w sklepach spożywczych należących do franczyzobiorców, pod warunkiem jednak, że sami staną za ladą lub skorzystają z pomocy rodziny. Członkowie rodziny nie mogą jednak pracować w takim sklepie w inne dni tygodnia.

Decyzja w rękach franczyzobiorców Żabki

To właśnie umożliwienie handlu w niedziele stało się ogromnym problemem dla osób prowadzących Żabki. – Na początku nie było źle. Nic nie wskazywało na taki koszmar, który jest obecnie – napisała w wiadomości na listy@wyborcza.pl pani Anna [imię zmienione – red.], która od kilku lat jest franczyzobiorcą Żabki.

W związku z wejściem ustawy o zakazie handlu już w lutym zaczęły się spotkania z menedżerami ds. sprzedaży. – Poinformowali nas o ustawie, zachęcali do dobrowolnego otwarcia sklepów w niedziele i święta niehandlowe. Na spotkaniach było mówione, że wszystko jest dobrowolne, nic nie musimy, otworzymy sklepy bądź nie, nie będzie to miało żadnego znaczenia w naszych rozliczeniach – opowiada pani Anna.

Właściciele Żabek też chcieli wolne niedziele?

Franczyzobiorcy mieli zdania podzielone. Zdecydowana większość, jak twierdzi pani Anna, była jednak przeciwna stawania za ladą.

– Cieszyliśmy się, że po całym tygodniu ciężkiej pracy i my będziemy mogli odpocząć i spędzić ten czas z rodzinami, znajomymi, że będzie jeden dzień oddechu. Niektórzy, mimo chęci, nie mieli po prostu takiej możliwości – nie mieli rodziny, która by mogła pomóc, w domu małe dzieci, problemy zdrowotne, czasem po prostu brak sił i duże zmęczenie. Mało kto odważył się stanąć na sklepie zupełnie sam – w takie dni ruch klientów jest bardzo duży, mogłoby to nas narazić na ogromne straty z powodu złodziei, nie mówiąc o braku możliwości skorzystania z toalety czy nawet zjedzenia czegoś – twierdzi pani Anna.

Czarne chmury nad franczyzobiorcami

Kłopoty franczyzobiorców zaczęły się już po pierwszej niehandlowej niedzieli. Najpierw od targetów. Każdy sklep ma założony target sprzedażowy, który powinien zostać zrealizowany. Na spotkaniach z menedżerami pojawiły się obawy, że zbyt wysoki cel sprzedażowy bez handlowej niedzieli będzie niemożliwy do osiągnięcia.

– Targety są o tyle ważne, że od nich zależy rozliczenie finansowe na koniec miesiąca. Powiedziano nam, że targety będą rozsądne, niezawyżone, odpowiednie do dni wolnych od handlu z założeniem, że nadrobi się je w piątek i sobotę przed wolną niedzielą – informuje pani Anna.