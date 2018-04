- Przygotowana przez nas konstytucja biznesu to przełomowe przepisy dla osób prowadzących firmy. Porównywalne ze zmianami przepisów które dokonały się w 1989 r - zachwala Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Konstytucja biznesu dla małych

Co zakłada konstytucja biznesu? Otóż od 30 kwietnia będzie można prowadzić działalność nierejestrowaną (wejście tego przepisu przesunięto o miesiąc). „Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku 1050 zł, nie będą musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS” - czytamy w ustawie.

Zwolnienie z rejestracji i płacenia składek dotyczy drobnej działalności, jak np. sprzedaż rękodzieła artystycznego, udzielanie korepetycji czy drobny handel w internecie. Ktoś, kto prowadzi biznes bardziej dochodowy, nie będzie mógł z ułatwień skorzystać.

- To duża zmiana, bo do tej pory osoby zajmujące się np. korepetycjami działały głównie w szarej strefie. To oczywiście powodowało, że każdego dnia mogły spodziewać się kontroli i nałożenia kary. Teraz już nie będzie takiego zagrożenia - mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Firma bez rejestracji - czytelnicy pytają

Gdy po raz pierwszy napisaliśmy w "Wyborczej" o tym, że nie trzeba będzie rejestrować firmy, dostaliśmy dziesiątki pytań. Oto najważniejsze z nich.

Czy jeśli ktoś będzie chciał prowadzić działalność nierejestrową będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków prawnych?

Nie. Trzeba będzie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (wystarczy to robić w zwykłym zeszycie), a także na życzenie klienta wystawiać rachunek lub fakturę uproszczoną. Trzeba się też będzie raz w roku rozliczać w formularzu PIT-36, na zasadach ogólnych.

Czy prowadzący działalność nierejestrową będzie musiał płacić składkę zdrowotną (obecnie 320 zł)?

Nie ma takiego przymusu, ale jeśli będzie chciał za darmo się leczyć, będzie mógł taką składkę płacić.

Kiedy stracimy prawo do działalność nierejestrowej?

Gdy choć raz w ciągu jej prowadzenia miesięczna kwota wpływów przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł)

Czy kwota 1050 zł dotyczy przychodów czy dochodów?

Przychodów.

Jakie dane trzeba będzie podać przy wystawianiu rachunków?

Przede wszystkim swoje imię i nazwisko. Ale można też swoją działalność nazwać dodatkowo np. Andrzej Nowak „Korepetycje” albo „Z niemieckim na Ty”.

Jak prowadzący działalność nierejestrową ma wystawiać rachunki, skoro nie będzie miał kasy fiskalnej?

Rachunek nie oznacza konieczności wystawiania paragonu. Klientowi możemy wręczyć odręcznie wypisany kwit, w którym podane będą m.in. personalia sprzedawcy i kwota transakcji.