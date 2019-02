W Polsce mamy około 2 mln drobnych firm. W większości to samozatrudnieni. Mają oni najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, którym ZUS wypłaca świadczenia. Dziś przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2200 zł brutto.

Składki emerytalne przedsiębiorcy od nowego roku

Przedsiębiorcy mają tak niskie emerytury, bo większość z nich co miesiąc opłaca składki najniższe z możliwych. A prognozuje się, że w najbliższej przyszłości emerytury przedsiębiorców będą jeszcze niższe. W nowym systemie emerytalnym państwo nie dopłaca bowiem do świadczeń – chyba że do emerytur minimalnych.

Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym miesiącu. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia – w 2019 r. będzie to 2859 zł. Jest to zatem minimalna kwota, od której w 2019 r. trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.