Każdy z nas większość swojego życia spędza w budynkach: w domu, miejscu pracy, uczelni, szkole. W związku z tym troska o jakość powietrza, którym oddychamy, jest bardzo ważna. Zastosowanie skutecznej wentylacji jest koniecznością, z pożytkiem dla zdrowia naszego i naszej rodziny.

Coraz ostrzejsze przepisy budowlane wymuszają na projektantach i producentach stosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii. Efektem tego jest wznoszenie szczelnych budynków, z coraz lepszych materiałów budowlanych, zwykle z większymi przeszkleniami od strony południowej, które w części rekompensują chwilowe straty ciepła w okresie zimowym. Zwiększenie energooszczędności obiektów jest priorytetem, ale nie zapominajmy przy tym o najważniejszym: zapewnieniu zdrowych warunków środowiskowych w obiekcie.

Szacuje się, że dorosły człowiek potrzebuje w ciągu doby aż ponad 25 kg powietrza. Jest to wartość kilkakrotnie większa niż dobowe zapotrzebowanie na jedzenie i picie. Jeżeli dołożymy do tego fakt, że obecnie ponad 25 proc. populacji Europy to alergicy oraz to, że mamy coraz większy problem z czystością powietrza zewnętrznego, okaże się, że kwestia jakości powietrza w budynku powinna być sprawą równie ważną jak kwestia oszczędności energii.