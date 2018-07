Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty zaczną się od stycznia 2019 r.

6 lipca Sejm zdecydował, że będzie można z nich korzystać przez 15 lat.

Młodzi bez mieszkań

Wciąż brakuje mieszkań dla osób, które zarabiają za mało, by dostać kredyt w banku, ale za dużo, by dostać mieszkanie komunalne. Według rządu w takiej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa – głównie młodzi, którzy rozpoczynają karierę zawodową i nie mają etatu.

Nowy program ma zachęcać do budowania mieszkań czynszowych, których, jak podawał wiceminister rozwoju Artur Soboń, w Polsce jest ok. 5 procent, podczas gdy w Europie średnia to ok. 30 procent.

Dopłata tylko do wynajmu nowych mieszkań

Dopłatę dostaną osoby, które zdecydują się wynająć nowe mieszkanie (nie ma mowy o dopłacie w przypadku mieszkania, które kupiliśmy na własność). Ustawa mówi, że chodzi o lokale „zasiedlane po raz pierwszy”. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania po remoncie lub przebudowie.