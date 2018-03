Agencja nieruchomości Morizon.pl zapytała właścicieli mieszkań o ich doświadczenia z najemcami. W ankiecie wzięły udział 173 osoby. Problemy pojawiają się już na etapie poszukiwania lokatora.

Blisko połowa (47 proc.) narzeka na to, że potencjalni najemcy umawiają się na oglądanie mieszkania, ale na spotkanie nie przychodzą. Co trzeci spotkał się z rezygnacją z najmu w ostatniej chwili, a blisko co czwarty odmówił wpłaty kaucji. Co piątego właściciela irytuje uparte negocjacje ceny najmu, a 16 proc. narzeka na telefony o nieodpowiedniej porze – wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Samotni mężczyźni i kobiety mile widziani

„Większość na początku to idealni kandydaci. Dopiero później pokazują, jacy są naprawdę. Najlepiej wynajmować mieszkanie...