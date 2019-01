Ze zmiany skorzysta 2,5 mln Polaków, którzy dziś są użytkownikami wieczystymi gruntów komunalnych lub należących do skarbu państwa.

Kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia?

Ustawa obejmie:

* właścicieli domów jednorodzinnych;

* właścicieli domów wielorodzinnych, położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne;

* właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, którym przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (chodzi o budynki należące np. do spółdzielni mieszkaniowych czy deweloperów);

* właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W ustawie zapisano, że przekształcenie we własność będzie możliwe, gdy na danym gruncie „co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne”. Co to znaczy?