Jeśli spadkodawca zostawił długi, to do ich spłaty spadkobiercy nie dołożą z własnej kieszeni. Gdy właściciel majątku ma szczególne powody, by wykluczyć niektóre osoby z kręgu spadkobierców, może je wydziedziczyć, czyli pozbawić prawa do zachowku.