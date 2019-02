W starej piosence „Nie dokazuj” Marek Grechuta śpiewa tak: „Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud”. I wypisz wymaluj - mimo oficjalnego zachwytu resortu finansów – słowa szlagieru sprzed lat pasują do nowego systemu do rozliczania PIT-ów

Twój e-PIT – bo tak się on nazywa – uruchomiono 15 lutego.

We wtorek minister finansów Teresa Czerwińska chwaliła się, że w ten sposób rozliczyło się już ponad pół miliona osób.

Istnieje pewna szansa, że niektórzy z nich zbyt się pospieszyli. Dlaczego?

Podatek się zmienia jak pogoda

System Twój e-PIT, jak się okazuje, z dnia na dzień zmienia dane odnośnie do wysokości podatku do zapłacenia.

– Być może zależy to od pogody, jak jest słońce, jest więcej do zapłaty, jak deszcz, to mniej – ironizuje czytelnik, pan Paweł, który jeszcze we wtorek był dłużny fiskusowi ponad 18 tys. podatku.