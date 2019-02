Ministerstwo Finansów opublikowało projekt "Strategii Rozwoju Rynku Finansowego". Resort przypomina o sukcesie Polski, którym było włączenie naszego kraju we wrześniu 2018 roku przez agencję FTSE Russell do kategorii rynków rozwiniętych.

Jednak nie jest tak dobrze, jak by się wydawało, i resort zdaje sobie z tego sprawę. "Niemniej bieżąca kondycja polskiego rynku akcji, która w pierwszej kolejności

wpływa na kondycję rynku kapitałowego, daje wiele sygnałów do niepokoju, uwidaczniając miejsca do koniecznej i możliwej poprawy" - czytamy w raporcie.

Autorzy strategii przyjrzeli się polskiej giełdzie i nie znaleźli tam powodów do świętowania. "Niepokojące jest też to, że w ostatnich dwóch latach mamy do czynienia ze spadkiem liczby spółek notowanych na głównym rynku GPW, jak również spadkiem kapitalizacji. Niewątpliwym problemem jest również spadający udział inwestorów indywidualnych" - informuje strategia.