Korespondencja trafi do wszystkich osób, które choć przez chwilę podlegały ubezpieczeniom społecznym i mają zaksięgowane składki na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Niskie emerytury

W liście podana będzie suma naszych składek w ZUS oraz – dla osób, które przekroczyły 35 lat – wyliczona na ich podstawie hipotetyczna emerytura.

Niestety, generalnie wszyscy musimy się pogodzić z tym, że emerytury będą coraz niższe. Dziś średnio Polak dostaje na emeryturze ok. 60 proc. pensji, czyli ok. 2 tys. zł brutto. W nowym systemie będzie miał mniej niż 40 proc. ostatniej pensji, czyli ok. 1,3 tys. brutto.

Dlaczego tak mało? Ponieważ zmienił się system emerytalny i teraz każdy dostanie na starość tyle, ile sobie uzbierał.

Dodatkowo ZUS w swoich symulacjach uwzględnił już ubiegłoroczne obniżenie wielu emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). A to oznacza, że świadczenia jeszcze bardziej spadną.