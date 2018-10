Od 1 października wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o zasiłki z pomocy społecznej. Teraz wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Wyliczając miesięczny dochód, trzeba odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dla kogo pomoc

Zasiłek stały należy się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (czyli tym, które mają już prawo do emerytury) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 645 zł. Jest przyznawany na czas ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby posiadające stałe orzeczenie lub niezdolne do pracy z powodu wieku dostają zasiłek bezterminowo.

Zasiłek okresowy przysługuje m.in. w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Wysokość uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Wypłacany jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a faktycznie posiadanym dochodem, przy czym kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 proc. tej różnicy. Zasiłek nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie. Okres, przez który dana osoba lub rodzina będzie go otrzymywać, zależy od konkretnej sytuacji. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej.