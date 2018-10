„Czy mogliby państwo kiedyś poruszyć temat przyszłych emerytur dla emigrantów z lat 80. ub. wieku. Ludzi takich jak m.in ja, którzy w PRL kilka lat pracowali, a później wyemigrowali, zanim nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce. Słyszałem, że jest możliwa do uzyskania jakaś kwota, ale nie wiem, czy to prawda. I od czego zacząć?” – napisał do „Wyborczej” pan Maciej mieszkający w Stanach Zjednoczonych.

Okazuje się, że wielu emigrantów mogłoby pobierać pieniądze z polskiego ZUS, ale tego nie robi. Nie znają bowiem przepisów i nie wiedzą, do kogo udać się po pomoc. Podpowiadamy więc, jak się starać o świadczenie.

Ile dziś ZUS wypłaca emerytur emigrantom

ZUS ogłosił właśnie najnowsze dane (za I kwartał 2018 r.) dotyczące wypłacanie międzynarodowych emerytur. Łącznie jest ich 172 tys. Średnia emerytura to 1518 zł brutto. Z tego 114 tys. emerytur dostają osoby zamieszkałe w Polsce (które wróciły po emigracji zarobkowej).

57,9 tys. emerytur ZUS co miesiąc wysyła Polakom zamieszkałym za granicą. Z tego 41 tys. do krajów Unii Europejskiej. Najczęściej Zakład przelewa emerytury do Niemiec (18,9 tys.), Australii (5,6 tys.), USA (5 tys.), Francji (4,5 tys.), Kanady (4,2 tys.), Szwecji (3,2 tys.), Austrii (3,1 tys.), Czech (2,5 tys.) i Wielkiej Brytanii (1,4 tys.).

Z jakimi krajami polski ZUS ma podpisaną umowę o wypłacie emerytur

Jeśli Kowalski pracował w Polsce, a później wyjechał do pracy do dowolnego kraju Unii Europejskiej lub do Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, może być pewny, że za lata pracy w Polsce dostanie od naszego ZUS emeryturę. W UE obowiązuje bowiem rozporządzenie o wypłacie emerytur między państwami. Warunek? Nasza praca musiała odbywać się na terenie jednego lub większej liczby krajów unijnych.