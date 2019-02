Jeśli jesteśmy na emeryturze i dorabiamy, a co za tym idzie, odprowadzamy kolejne składki do ZUS, mamy prawo do przeliczenia świadczenia. Żeby ZUS podwyższył emeryturę, musimy osobiście wystąpić z wnioskiem do Zakładu.

Dorabiałeś? Przelicz emeryturę na nowo

Osoby pobierające emeryturę na tzw. starych zasadach i dodatkowo wciąż pracujące mogą przeliczać świadczenie po zakończeniu każdego kwartału.

Polacy z nowymi emeryturami mogą występować o przeliczenie nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, czyli gdy zakończyli pracę na emeryturze. Przy wyliczeniu nowej emerytury nie stosuje się już tzw. podstawy wymiaru. Liczy się ją, dzieląc zebrany kapitał przez tzw. oczekiwane dalsze trwanie życia.

Przykłady. Pan Roman jest na emeryturze od lutego 2018 roku i cały czas pracuje. W listopadzie dowiedział się, że może wystąpić o przeliczenie emerytury – czyli o uwzględnienie składek, które odprowadził, dorabiając. ZUS odrzucił wniosek – pan Roman może wystąpić o przeliczenie dopiero po upływie roku kalendarzowego, w którym rozpoczął pracę na emeryturze, a więc w styczniu 2019 r.