1 ZDJĘCIE Konferencja prasowa premiera w Warszawie w sprawie przekształcenia OFE w IKE, 15.04.2019. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Co z oszczędnościami z OFE? Pieniądze, które zgromadziliśmy w OFE, trafią do IKE - teoretycznie w całości, ale praktycznie państwo pobierze 15 proc. opłatę przekształceniową. W alternatywnym wariancie środki mogą zostać zaksięgowane na koncie w ZUS. Przyglądamy się, co można zyskać, a co stracić przy obu rozwiązaniach.