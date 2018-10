W poprzednich odcinkach tego cyklu przybliżyliśmy usługę faktoringu. W dużym skrócie – wszczepiona do krwiobiegu firmy zapobiega zatorom płatniczym. Pieniądze za wystawione faktury przedsiębiorca otrzymuje niemal natychmiast, mimo że data płatności za usługę czy dostarczony towar mija dopiero za 60 czy 90 dni. Usługa oczywiście kosztuje, ale w zamian firma kupuje spokój i uwalnia kapitał uwięziony w przyznanym kontrahentowi kredycie kupieckim.

Czy jest to usługa, jakiej oczekują przedsiębiorcy? Obecnie z faktoringu korzysta ponad 8 tys. firm, częściej są to przedsiębiorstwa średnie i małe. W przypadku mikrofirm, a więc zatrudniających nie więcej niż dziewięciu pracowników, faktoringiem posiłkuje się blisko co dziesiąta. Wśród nich sklep rowerowy Sport Set. To ciekawy przypadek z tego względu, że zwykle korzyści płynące z faktoringu opisuje się z pozycji dostawcy towaru lub usługi. W tym przypadku bierzemy pod lupę odbiorcę.

Kontraktowanie przed sezonem

Jak każdy sklep rowerowy w Polsce Sport Set cechuje sezonowość. Sezon zaczyna się w marcu, a kończy na przełomie września i października, na co spory wpływ ma pogoda. Tegoroczne upalne i długie lato mocno sprzyjało sprzedawcom rowerów.

– W lutym i marcu przygotowujemy ofertę na sezon, czyli przyjmujemy od naszych kontrahentów towar do magazynu. Kluczowi kontrahenci realizują zamówienia na podstawie tzw. preorderów, które składamy z półrocznym wyprzedzeniem, po zakończeniu poprzedniego sezonu. Po analizie sprzedaży, np. rowerów, składamy zamówienie w październiku, a rowery przyjeżdżają do nas w lutym następnego roku – tłumaczy Halina Skotnicka, właścicielka Sport Set.

To samo dotyczy dostaw części, akcesoriów czy odzieży rowerowej. Żeby mieć pożądany towar w sklepie, trzeba towar zakontraktować z wyprzedzeniem. Plusem takiego działania jest też znajomość nowych trendów. – Nie traci się czasu na zamówienia w trakcie sezonu, kiedy sklep jest pełen klientów – mówi Skotnicka.

Zdradza, że jej sklep ma sześciu kluczowych kontrahentów i zwykle ok. pięciu mniejszych dostawców.

Faktoring po chudych miesiącach

Producenci rowerów udzielają Sport Set kredytu kupieckiego z terminem płatności od siedmiu do 30 dni. To znaczy, że od dostarczenia rowerów sklep ma maksymalnie miesiąc na zapłatę. Tylko skąd wziąć pieniądze, jeśli sezon dopiero się zaczyna?

Halina Skotnicka przyznaje: – Przyjęcie dużej masy towarowej łączy się ze sporym kosztem, sklep nie jest w stanie po trzech chudych miesiącach zapłacić w terminie za zakupiony towar, nawet korzystając z kredytu kupieckiego.

Teoretycznie firma mogłaby uruchomić w tym momencie środki własne (jeśli ma) lub posiłkować się kredytem. Halina Skotnicka blisko dekadę temu postawiła jednak na faktoring.

Ale z racji tego, że jest odbiorcą towaru, to nie ona zainicjowała korzystanie z tej usługi. Zrobił to jeden z jej kluczowych dostawców i to on ustalał warunki faktoringu z bankiem.

Odroczenie płatności nawet o pół roku

Jak faktoring pomaga firmie Haliny Skotnickiej zachować płynność? Jakie widzi zalety tej formy finansowania?

– Plusem dla sklepu było odroczenie płatności nawet od 60 do 180 dni. Natomiast mój dostawca za wysłany do mnie towar otrzymywał 80 proc. wartości faktury od faktora, a pozostałe 20 proc., gdy spłaciłam swoje zobowiązania – mówi Skotnicka.

Dodaje, że ten mechanizm świetnie działa, gdy trzy strony transakcji – dostawca, odbiorca i firma faktoringowa – spełniają swoje zadania.

Niebezpiecznie się robi, gdy coś w tych trybach się zatnie. Bo jeśli odbiorca towaru nie zapłaci faktury bankowi (faktorowi), dostawca (producent bądź dystrybutor) zostaje bez towaru, a dodatkowo musi oddać np. 80 proc. kwoty, którą otrzymał od faktora (np. banku) w momencie wystawienia faktury. W poprzednich odcinkach tego cyklu podpowiadaliśmy, jak dostawca towaru bądź usługi może zabezpieczyć się na taką sytuację. W tym przypadku zastosowanie miał bowiem faktoring z regresem, czyli faktor – w przypadku niewypłacalności odbiorcy towaru – miał prawo żądać zwrotu pieniędzy od dostawcy. W droższym wariancie faktoringu „bez regresu” ryzyko niewypłacalności bierze na siebie faktor.

Jakie są minusy faktoringu?

– Oczywiście koszt, ale nikt nie daje przecież pieniędzy za darmo – mówi Halina Skotnicka.

Dodaje, że w jej przypadku koszt jest solidarny, większy po stronie dostawcy, mniejszy po stronie sklepu, i wynosi 1-3 proc. wartości faktury w zależności od długości faktoringu.

Ale nie tylko okres faktoringowego finansowania wpływa na jego cenę. Ale o kosztach faktoringu opowiemy w kolejnym odcinku.