W mrokach wojny globalizacja – której szkieletem jest internet – może pokazać swoją jasną stronę. W sieci można łatwo, chociażby symbolicznie, okazać wsparcie i już konkretnie pomóc. Internauci organizują pomoc dla Ukrainy. Jeżeli i wy chcecie pomóc Ukraińcom, zarówno tym mieszkającym w ojczyźnie, jak i w Polsce, można to zrobić na wiele sposobów. Ich liczba rośnie lawinowo, więc siłą rzeczy przedstawiamy wybrane i kluczowe.

Po pierwsze, można wpłacać pieniądze na zbiórki, których celem jest dofinansowanie ukraińskich wojsk i pomoc ludności cywilnej.

1. Come back alive. Organizacja, która współpracuje bezpośrednio z dowództwem i personelem jednostek wojskowych, kupuje kamery termowizyjne na podczerwień, gogle noktowizyjne, opatrunki hemostatyczne itp.

2. Army SOS. Organizacja, która zarządza zakupami niezbędnej amunicji, osłon, urządzeń łączności i rozpoznania.

3. Szpitalnicy. To zespół wsparcia medycznego pracujący bezpośrednio na froncie.

4. Skrzydła Feniksa. To organizacja, która zapewnia odpowiednie wyposażenie i umundurowanie. Zbiera także pieniądze na niezbędne leczenie rannych żołnierzy oraz remonty budynków wykorzystywanych przez armię.

5. Ukraiński Ruch Kobiet Weteranek. Ta grupa kobiet weteranek organizuje m.in. przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych i obronnych.

6. Vostok SOS. Tutaj organizowane jest zbieranie funduszy na różne potrzeby armii.

7. Voices of children. Organizacja wspierająca dzieci skrzywdzone przez wojnę.

8. Solidarni z Ukrainą. To polska zbiórka organizowana przez Pomagam.pl.

9. Polska Akcja Humanitarna. Tutaj Polska Akcja Humanitarna zbiera środki na pomoc Ukrainie.

10. Zbiórka Razom for Ukraine. Zbiórka polecana przez Ukraińców mieszkających w Polsce.

11. Zbiórka doświadczonej ukraińskiej fundraiserki Katii

12. Wesprzeć Ukrainę i Ukraińców możecie, kupując książki. Swoją zbiórkę prowadzi ArtRage. Pieniądze ze sprzedaży pakietów e-booków poświęconych Ukrainie trafią do Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Wesprzyj pomoc Polskiej Misji Medycznej dla Ukrainy: ·

13. Ustaw płatność cykliczną w Twoim banku na działania Polskiej Misji Medycznej.

14. Fundacja Otwarty Dialog. Także ta polska, znana organizacja prowadzi swoją zrzutkę na pomoc Ukrainie.

15. Swoją zbiórkę prowadzi Polski Czerwony Krzyż.

16. Zbiórkę organizuje także Ukraiński Dom w Warszawie. Można wpłacać pieniądze na rzecz Domu albo też przynieść dary, takie jak: leki, żywność, koce itp.

17. Środki na pomoc Ukrainie można przekazać również za pośrednictwem Caritasu. Polski oddział tej międzynarodowej fundacji zachęca do dokonywania wpłat poprzez swoją stronę internetową. Można też wysłać SMS-a o treści UKRAINA na nr 72052 w cenie 2,46 zł.

18. Akcja #RAZEMdlaUKRAINY to skoordynowane działanie wielu organizacji pomocowych.

19. Są też działania praktyczne. Fundacja Dobre Jutro organizuje na Podkarpaciu miejsca noclegowe dla Ukraińców i Polaków mieszkających na Ukrainie. Jeżeli ktoś szuka informacji o doraźnej pomocy tu i teraz to Fundacja jest dobry miejscem.

Pamiętajcie, proszę, aby przed wpłaceniem pieniędzy upewnić się, że wpłacacie je na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Branża IT i telekom ruszają na pomoc

Pomóc mogą także firmy. Fundacja Tech To The Rescue uruchomiła kampanię wsparcia ukraińskich organizacji pozarządowych przez firmy technologiczne. Cyberbezpieczeństwo, wymiana informacji i zarządzanie zasobami – to kluczowe obszary wymagające wsparcia u naszych wschodnich sąsiadów w obliczu rosyjskiej agresji. Na razie do fundacji zgłosiło się już ponad 40 firm, ale liczba nowych podmiotów rośnie lawinowo. Taka forma wsparcia może być bardzo ważna, bowiem ukraińska gospodarka potrzebuje teraz nie tylko pieniędzy, ale także know-how.

Swoje wsparcie zapewniły także polskie telekomy: Play i Orange. Za wsparcie dziękował już Janusz Cieszyński, sekretarz stanu odpowiedzialny za cyfryzację.

Źródłem wiedzy dla osób znających język ukraiński jest serwis Donate Ukraine. To tam Ukraińcy, także ci mieszkający w Polsce, szukają możliwości wsparcia swojego kraju.

Śledź relację na żywo z inwazji Rosji na Ukrainę.